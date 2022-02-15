В поликлиниках Москвы начались исследования назальной вакцины от коронавируса

15 фев. 9:32

Клиническое исследование назальной вакцины для профилактики коронавируса стартовали 15 февраля в Москве.

"Сегодня на базе шести столичных поликлиник мы начали клиническое исследование назальной вакцины, разработанной компанией "Генериум". Всего в нем примут участие 660 человек: около 400 из них - в московских медучреждениях, остальные - в 11 центрах по всей России", - сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что препарат по составу действующих веществ идентичен "Спутнику V".

"Ранее на базе наших поликлиник стартовало исследование назальной вакцины НИЦЭМ имени Гамалеи. Мы рады быть одной из ключевых площадок для изучения вакцин от COVID-19", - поделилась заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Назальную вакцину в Москве испытают на базе поликлиник №2, 52, 36, 68, 115, 210. Участников разделят на две группы, каждому добровольцу в первый и 21-й день сделают внутримышечную инъекцию и проведут впрыскивание препарата в нос, однако часть участников получит плацебо.