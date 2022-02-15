В Грузии выберут нового главу ЦИК

15 фев. 9:27

Нового председателя Центризбиркома выберет парламент Грузии во время пленарного заседания. На пост главы ведомства претендуют действующий руководитель ЦИК Георгий Каландаришвили и исполнительный директор НПО "Платформа 2020" Тенгиз Тевзадзе.

Несмотря на то, что парламентский комитет по юридическим вопросам одобрил, а большинство в парламенте поддерживает кандидатуру Каландаришвили, окончательное решение депутаты примут во время пленарного заседания.

Согласно регламенту, главой Центризбиркома может стать кандидат, получивший поддержку 2/3 списочного состава парламента (на сегодняшний день представлен 147 депутатами). Если ни один из кандидатов не получит такой поддержки от депутатов, будет объявлено повторное голосование, где руководителя выберут по большинству голосов.

Отмечается, что на данный момент ни у одной партии нет 2/3 голосов для обеспечения поддержки кандидатов.