В Петропавловске бабушка оставила маленькую внучку в автобусе

15 фев. 9:24

В одном из маршрутных автобусов Петропавловска обнаружили трехлетнюю девочку. Единственное, что она могла сказать - имя мамы, однако в полицию никто о пропаже ребенка не заявлял, сообщает Polisia.kz.

Водитель привел ребенка в стационарный пункт полиции и сообщил, что в конце смены нашел девочку спящей в салоне. Ребенок остался в полиции дожидаться инспектора ювенальной полиции Виолетту Моисееву.

Следствие установило, что девочка ехала с бабушкой, но уснула. Бабушке же стало плохо в автобусе, и она не помнит, как вышла из автобуса и дошла домой.

Поиски начались, когда мама девочки обнаружила. В ближайшем полицейском подразделении ей сообщили, что ребенок находится в полиции модуле на другом конце города. Женщина поспешила за дочкой и выразила сердечную благодарность правоохранителям.