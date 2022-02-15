Узбекистану вернут миллионы Гульнары Каримовой

15 фев. 9:17

Средства дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой готовы к возврату на родину из Швейцарии через создаваемый многосторонний трастовый фонд ООН, - сообщили сегодня в пресс-службе министерства юстиции Узбекистана.

"Швейцария и Узбекистан провели раунд переговоров, в ходе которых обе делегации в принципе согласились создать новый многосторонний трастовый фонд Организации Объединенных Наций. Фонд будет использован для возврата активов, которые были окончательно конфискованы в рамках уголовного производства. В настоящее время около $131 млн готовы к возврату", - говорится в сообщении Минюста для СМИ, передает РИА Новости.

Фонд начнет работу после подписания соглашения о реституции и будет выделять ресурсы на проекты в соответствии с рамочной программой ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития для Узбекистана (UNSDCF), - добавили в Минюсте.

Напомним, Гульнара Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, в рамках еще одного дела в 2017 году ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет, а 18 марта 2020 года увеличил ей срок тюремного заключения до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела.