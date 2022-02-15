Вильфанд: морозы до минус 15 еще могут вернуться в Москву

15 фев. 9:12

В Москву и Подмосковье еще могут вернуться сильные морозы, вплоть до минус 10-15 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Такой температурный фон характерен и для марта. Март - это зимний месяц", - цитирует синоптика "Интерфакс".

Он напомнил, что на сегодня в регионе царит "очень теплая погода", температура воздуха на 6-7 градусов превышает норму.

По словам Вильфанда, до 16 февраля погода в Москве определяется гребнем высокого давления, благодаря которому над югом Европейской части страны возникает "хорошо выраженный антициклон".

"При антициклоне облаков мало, поэтому ночью будет выхолаживание подстилающей поверхности и охлаждение приземного слоя воздуха, а днем, когда солнце и воздух с запада достаточно теплый, температура повышается до 1-2 градусов выше нуля", - пояснил специалист, уточнив, что это означает солнечные дни, звездные лунные ночи, осадков не ожидается, а температура окажется выше нормы на 7 градусов.

С четверга Москва попадет в зону влияния североатлантического циклона, и южные ветры принесут в столицу очень теплый воздух со Средиземного моря и Ближнего Востока. Атмосферное давление за два дня со среды до пятницы снизится на 20 мм ртутного столба, пойдут дожди и мокрый снег.

По ночам в четверг, пятницу и субботу температура воздуха будет достигать от нуля до плюс 2 градусов, днем ожидается от + 3 до + 5 градусов - это типичная для середины первой декады апреля погода, отметил Вильфанд.