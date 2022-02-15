СМИ: Азаров рассказал, зачем США нужна антироссийская провокация на Украине

15 фев. 8:58

Экс-премьер Украины Николай Азаров в беседе с "МК" заявил, что США нужна война России и Украины: именно с этой целью вашингтонские "ястребы" затеяли провокацию о возможном российском "вторжении".

"Цель ясна: организовать войну Украины с Российской Федерацией. Это абсолютно очевидная цель США при всех президентах. Россия - военный соперник, единственная страна в мире, которая может уничтожить США в случае прямого военного конфликта. Поэтому Россию надо максимально ослабить, а еще лучше - сделать так, чтобы она развалилась", - заявил Азаров, передает РИА Новости.

Вашингтон ведет системную работу в этом направлении с 1946 года, и антироссийская политика США не зависит от смены президентов в Белом доме, - посетовал Агаров, отметив, что такое сейчас возможно в Донбассе, где против 30-35 тысяч защитников самопровозглашенных республик Киев сосредоточил 150-тысячную армию. Туда же шло и все вооружение, которое поставлялось на Украину США и НАТО. Все это заставляет думать, что именно там возможна реализация уже конкретной провокации, - добавил политик.