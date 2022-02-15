Байден не торопится на Украину

15 фев. 8:28

Несмотря на настойчивый призыв президента Украины Владимира Зеленского к американскому коллеге Джо Байдену "как можно скорее посетить Украину", американский президент не спешит сделать такой шаг.

Пока говорить о возможности визита президента США Джо Байдена на Украину рано, - заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мне пока нечего анонсировать по поводу каких-либо планируемых поездок", - отметила Жан-Пьер, отказавшись подтвердить или опровергнуть получение приглашения, передает РИА Новости.

Американские СМИ по поводу возможного визита еще более скептичны: со ссылкой на источники в американской администрации они сообщают: маловероятно, что Байден вообще отправится на Украину.