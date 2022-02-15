Ингушетия достигла коллективного барьера иммунизации в 95%

15 фев. 8:14

Медики Ингушетии достигли требуемого уровня иммунизации населения от коронавируса – на сегодняшний день от болезни привито 95% подлежащего иммунизации населения, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Ингушетии к 14 февраля число граждан, привитых первым компонентом вакцины, достигло 271 608 человек. Это 76,5 % от общего количества полученной вакцины и 95% - от количества подлежащего иммунизации населения. Вакцинацию завершили 261 598 человек", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на слова и.о. министра здравоохранения республики Магомеда-Башира Балаева, передает ТАСС.

Также регион получил первую партию вакцины от коронавируса для детей - 480 ее доз уже распределены по медицинским учреждениям.

В республике продолжает функционировать 27 прививочных пунктов - 22 стационарных и пять передвижных, также вакцинацию проводят 10 выездных мобильных бригад.