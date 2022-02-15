Прохожим на улицах Махачкалы дарили книги

15 фев. 7:58

Накануне в столице Дагестана прошла необычная акция - на улицах и в книжных магазинах Махачкалы в честь Международного Дня книгодарения раздавали книги дагестанских авторов, - сообщили в пресс-службе министерства по национальной политике и делам религий Дагестана.

"Жителям столицы и гостям города были розданы около 150 книг дагестанских авторов, в том числе и на родных языках. В частности, книга "Немеркнущий подвиг: Дагестанцы на фронте и в тылу", книги Фазу Алиевой "Рай под ногами матерей" и "Табуны", книга "Моя дагестанская родина", книга Муфтия Дагестана "Благонравие праведников", книги на родных языках "Антология поэзии", детские журналы "Соколенок" и другие. Также в рамках совместной акции международного дня книгодарения было передано на раздачу 200 книг в книжные магазины города", - сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Дагестан – регион читающий: уже в начале текущего 2022 года в республику поступили новые книжные издания. В общей сложности между муниципальными центральными библиотечными системами региона, а также ведущими республиканскими библиотеками было распределено более 48 тыс новых книг.