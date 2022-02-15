Крымские амбиции могут стоить Украине участия в Евровидении

15 фев. 7:45

Украину могут не допустить до участия в музыкальном конкурсе Евровидение-2022 после скандала с посещавшей Крым певицей Алиной Паш, - заявил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Николай Чернотицкий.

"Если европейский вещательный союз найдет политизированность конкурса, к сожалению, может быть вообще такое, что Украина не будет представляться", - сказал он, передает РИА Новости.

Артистка, которая была внесена в базу скандального сайта "Миротворец" за посещение российского полуострова, победила в нацотборе на музыкальный конкурс Евровидение-2022. В этой ситуации "любое решение, которое будет принято в дальнейшем, может восприниматься как политизация", - поведал один из представителей жюри нацотбора Ярослав Лодыгин.