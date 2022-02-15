Скачки по числу заболевших коронавирусом в России связаны с тестами

15 фев. 7:29

Скачкообразная статистика заболеваемости COVID-19 в России вполне объяснима, - рассказал в интервью радио Sputnik академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский.

Данные статистики зачастую говорят о "скачках" заболеваемости, но это связано с тем, что в разных городах периоды подъема и спада волны коронавирусной инфекции могут не совпадать.

"Вирусу нужно какое-то время, чтобы начать распространяться в том или ином регионе. Здесь имеет место в первую очередь влияние временного фактора и большой территории Российской Федерации. Сначала мы видели сильный подъем заболеваемости в Москве, потом некоторое снижение числа новых случаев, в то время как на остальных территориях России еще продолжается устойчивый рост, это вполне закономерное явление", - считает эпидемиолог, передает РИА Новости.

Также на показатели, характеризующие заболеваемость, сильно влияют тесты - россияне редко сдают их по выходным дням, откладывая поход в лабораторию на будни, и если они сданы в понедельник или во вторник, то их результаты бывают готовы как раз к середине недели.

"У нас может быть чисто технически такой подъем в середине недели, когда приходят результаты обследований, проведенных в понедельник и вторник. Эти факторы накладываются, и поэтому создается впечатление скачков заболеваемости", - полагает он.