В столичном регионе продолжится потепление

15 фев. 7:13

Сегодня днем жителей столичного региона ждет теплая погода с переменной облачностью и гололедица, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

Воздух в столице днем прогреется от нуля до плюс двух градусов, хотя уже предстоящей ночью в Москве может похолодать до минус пяти.

В Подмосковье днем ожидается от минус двух до плюс трех градусов, а ночью столбики термометров в области могут опуститься до минус восьми градусов.

Ветер будет дуть теплый, юго-западный, в порывах его скорость составит до 15 м/с, атмосферное давление будет немного повышенным и составит около 752 мм рт ст.