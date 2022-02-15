Песков: Путин готов к переговорам по Украине

15 фев. 6:58

Президент России Владимир Путин "готов к переговорам" по ситуации вокруг Украины и по гарантиям безопасности для РФ, - заявил телеканалу CNN пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Прежде всего президент Путин всегда настаивал на переговорах и дипломатии. И фактически он инициировал вопрос по гарантиям безопасности для Российской Федерации. Украина - это только часть проблемы, это часть более серьезной проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин готов вести переговоры", - заявил пресс-секретарь президента, передает "Интерфакс".

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными из-за ухудшения ситуации вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", усиливая на этом фоне присутствие в Восточной Европе.