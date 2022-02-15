Рубль ждут новые потрясения?

15 фев. 6:44

Российскую валюту будет лихорадить – на ней скажется угроза введения новых антироссийских санкций, а также обострения геополитической ситуации вокруг Украины, - рассказал аналитик финансовой группы "ФИНАМ" Андрей Маслов.

Негативно на рубле может отразиться ужесточение политики ФРС, а также возобновление покупок валюты Минфином на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, - отметил Маслов, пишет "Прайм".

А вот поддержать российскую валюту смогут активно растущие до рекордных уровней цены на нефть, которые "во многом связаны с решением ОПЕК+ продолжать увеличение добычи нефти на 400 тыс б/с каждый месяц", - отметил Маслов, выделив и жесткую политику ЦБ, позитивно сказывающуюся на рубле.

Российская валюта, скорее всего, будет находиться в диапазоне 73-76 рублей за доллар в ближайшие несколько недель, если на нее не повлияет геополитический фактор, - заключил аналитик.