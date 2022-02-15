На Черном море проходит активная фаза учений флота России

15 фев. 6:29

Корабли Черноморского флота (ЧФ) в ходе учений в Черном море провели артиллерийский бой и уничтожили подводную лодку условного противника, - сообщил отдел информационного обеспечения флота.

"Корабли ЧФ отработали действия по ведению морского артиллерийского боя, поиску и уничтожению подводной лодки условного противника, а также по противовоздушной обороне отряда кораблей на переходе морем в рамках учения, начавшегося на полигонах боевой подготовки в Черном море", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Также экипажи кораблей отработали вопросы обороны побережья Крыма, пунктов базирования сил флота, а также морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности.

Напомним, в учениях задействовано более 30 боевых кораблей различных классов из состава ЧФ и других флотов России: это фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны, сообщили на флоте.