Алматы лидирует по числу новых заболевших коронавирусом

15 фев. 6:11

За минувшие сутки в Казахстане выявлены 1173 новых заболевших коронавирусом, и треть из них – жители Алматы, - сообщили в Минздраве страны.

Всего за сутки в мегаполисе было выявлено 480 новых заболевших. В столице Казахстана Нур-Султане лишь 64 новых инфицированных, а в Шымкенте заразились всего 13 человек, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста инфицированных выявлено лишь в Павлодарской области – 141 человек. Вплотную к этому рубежу подошла Северо-Казахстанская область – 95 инфицированных, и Алматинская область – здесь 91 новый заболевший. Чуть меньше – по 75 человек - в Акмолинской и Карагандинской областях.

В целом пандемия в стране уверенно идет на спад, - добавили в Минздраве.