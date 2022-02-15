Крупнейший спортивный объект в ЮФО построят на Кубани в 2022 году

15 фев. 5:33

В 2022 году в рамках стратегии развития физической культуры и спорта, разработанной по поручению президента России Владимира Путина, планируется ввести в эксплуатацию 145 спортивных объектов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Они появятся в более чем 50 регионах нашей страны. На их строительство из федерального бюджета будет выделено более 21 млрд рублей", - цитируют его "Кубанские новости".

Вице-премьер отметил, что одним из таких объектов, открытие которого планируется уже в этом году, станет Дворец водных видов спорта в Краснодаре. Он появится в районе краснодарского "Баскет-холла" и станет крупнейшим спортивным объектом в Южном федеральном округе. Площадь спорткомплекса составит 38,4 тыс кв метров. Он будет включать в себя олимпийскую чашу, бассейн для прыжков, который также будут использовать для водного поло и синхронного плавания, тренировочную и ванну для детского плавания. Дворец будет рассчитан на 3 тыс зрительских мест.