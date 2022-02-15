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Новые очистные сооружения сделают воду чище для 45 тысяч жителей Кубани

Новые очистные сооружения сделают воду чище для 45 тысяч жителей Кубани

В станице Каневской в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2022 году начнется строительство новых очистных сооружений, рассказал вице-губернатор края Александр Трембицкий.

"Продолжаем выполнять поручение губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и улучшать качество питьевой воды для жителей городов и станиц. В Каневской появится станция очистки, три резервуара чистой воды, дизельная электростанция и электролизная станция", - пояснил он.

В результате водоснабжение улучшится для 45 тыс жителей Каневской.

Также будет проведена реконструкция здания насосной станции, заменено оборудование.

В текущем году стартует реконструкция систем водоснабжения в станицах Крыловской, Ленинградской и Темрюке.

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