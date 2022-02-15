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В Ставрополе появится школа за 1,1 млрд рублей

В Ставрополе появится школа за 1,1 млрд рублей

В Октябрьском районе Ставрополя построят трехэтажную школу за 1,1 млрд рублей. Ход строительства образовательного учреждения проинспектировал исполняющий обязанности главы регионального Минстроя Валерий Савченко.

В настоящее время на объекте возводятся подпорные стены и заливается фундамент. Завершить строительство планируется уже в текущем году.

Школа будет рассчитана на 990 мест. Помимо просторных классов, в учебном заведении оборудуют спортивный, тренажерный и актовый залы, а также столовую, - передает "Победа26".

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