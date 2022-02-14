В Ессентукской стартуют соревнования по автозвуку

14 фев. 23:35

В станице Ессентукской Предгорного округа Ставропольского края в конце мая на стадионе "Мечта" состоятся соревнования по автозвуку, информирует администрация округа.

Уточняется, что состязания пройдут в категории BTL и МТМ, то есть измерять будут не столько чистоту и громкость звучания автозвуковых систем, сколько звуковое давление.

Любители скоростной езды смогут испытать свои силы в драг-рейсинге, - гонке на ускорение. Победу в этом виде соревнований одерживает не обладатель самого технически мощного автомобиля, а наиболее умелый водитель.

"Впервые за несколько лет в Ставропольском крае любители высоких скоростей смогут погонять. Для этих целей выделим трассу классической дистанции 402 метра для заездов и обеспечим безопасность, как для гонщиков, так и для зрителей. Все машины перед гонкой пройдут техосмотры, а водители – медосмотр и инструктаж", - добавил Николай Бондаренко.