Отдых на озере "30’Ка" в Железноводске станет безопаснее

14 фев. 23:13

В Железноводске стартовала подготовка к купальному сезону на озере "30’Ка". Так, в 2022 году для спасателей на озере будет организована отдельная линия безопасности для объявлений. По периметру водоема расположат 40 колонок, которые позволят информировать жителей и гостей курорта, сообщили в пресс-службе местной администрации. Уточняется, что такая система безопасности на воде – единственная в крае.

"Система подразумевает наличие микрофона и аппаратуры прямо на спасательной башне, благодаря чему спасатели могут моментально делать объявления. Все посетители озера смогут услышать информацию о пропаже ребенка, например, или информационные объявления о правилах поведения на воде", - прокомментировал нововведение глава Железноводска Евгений Бакулин.