Эрдоган укрепил экономические и политические связи с ОАЭ на полвека

15 фев. 7:00

Вчера по итогам официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ОАЭ было заключено 13 межправительственных соглашений. Документы, подписанные в присутствии Эрдогана и наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бин Зайеда Аль Нахайяна, нацелены на углубление сотрудничества в торговле, обороне, транспортной и инвестиционной сферах, а также в здравоохранении, аграрной и информационной областях.

Это был первый визит президента Турции в ОАЭ за почти десять лет, пишет турецкая "Сабах". Перед поездкой Эрдоган подчеркнул важность диалога и сотрудничества между Турцией и ОАЭ для мира и стабильности во всем регионе. "Для нас безопасность и стабильность всех братских стран в регионе Персидского залива так же важна, как своя собственная безопасность и стабильность, - сказал Эрдоган во время пресс-конференции в аэропорту Ататюрка в Стамбуле. - Мы стремимся активизировать взаимодействие, чтобы вернуть наши отношения на тот уровень, которого они заслуживают. Во время моего визита мы предпримем шаги, которые определят следующие 50 лет нашей дружбы и братства с ОАЭ".

Отметив, что в последний раз он посещал ОАЭ в 2013 году, Эрдоган сказал, что визит наследного принца Абу-Даби в Анкару в ноябре прошлого года открыл новую эру в двусторонних отношениях между странами. Тогда шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посетил Турцию впервые с 2012 года. Стороны подписали почти дюжину соглашений о сотрудничестве, в том числе в области технологий, энергетики, торговли и защиты окружающей среды, а также соглашений, допускающих прямые инвестиции и сотрудничество между фондовыми биржами и центральными банками двух стран. Во время ноябрьского визита также было объявлено об инвестициях ОАЭ в Турцию в размере $10 млрд.

"Взаимодополняющий характер двух экономик указывает на потенциал, выходящий далеко за рамки нынешних показателей. Цель нашего визита - быстро реализовать этот потенциал", - сказал Эрдоган перед поездкой в ОАЭ, добавив, что, по его мнению, Анкара и Абу-Даби "делают многое в этом направлении."

С товарооборотом, приближающимся к $8 млрд, ОАЭ остаются одним из ведущих торговых партнеров Турции. ОАЭ также вносят значительный вклад в инвестиционную среду Турции. Турецкие строительные компании на сегодняшний день осуществили в ОАЭ 141 проект на сумму $13 млрд.

В преддверии визита в страну президента Турции Бурдж-Халифа, самое высокое здание в ОАЭ, окрасилось в цвета турецкого флага, на сооружении также появилась надпись "Добро пожаловать!" на турецком языке. Президента Турции сопровождает большая делегация, включая министров иностранных дел, внутренних дел, экономики, торговли, промышленности и технологий, транспорта, сельского хозяйства, культуры и туризма Турции, что свидетельствует о важности связей с ОАЭ для Турции.

Новая страница

В преддверии визита советник главы ОАЭ по дипломатическим вопросам Анвар Гаргаш написал в Twitter, что визит Эрдогана в ОАЭ, "который следует за визитом Аль Нахайяна в Турцию, открывает новую позитивную страницу в двусторонних отношениях между двумя странами". Советник отметил, что визит проводится "в рамках курса ОАЭ на укрепление каналов связи и сотрудничества, направленных на стабильность и процветание в регионе". Подчеркнув, что ОАЭ продолжают укреплять каналы связи с разными странами, чтобы поддерживать стабильность и процветание региона, а также благополучие его жителей, Гаргаш охарактеризовал политику ОАЭ как "позитивную, отвечающую интересам безопасности, мира и регионального развития".

В статье для газеты Khaleej Times, Эрдоган выразил удовлетворение тем фактом, что диалог между двумя странами перерастают в сотрудничество, добавив, что "в результате двусторонних визитов активное сближение между Турцией и ОАЭ получает новый импульс". "У двух стран есть потенциал для сотрудничества в самых разных областях по всему миру, особенно в наших ближайших окрестностях и в Африке", - отметил он. "Турция и ОАЭ вместе могут способствовать региональному миру, стабильности и процветанию", - подчеркнул Эрдоган.

На отношения двух стран повлияла региональная напряженность, особенно конфликт в Ливии, где Анкара и Абу-Даби поддерживали противоборствующие стороны. В прошлом году Турция обвинила ОАЭ в том, что их действия привели к хаосу на Ближнем Востоке из-за вмешательства в дела Ливии и Йемена, в то время как Эмираты и ряд других стран критиковали действия Турции. Рекордно низкого уровня отношения между Турцией и ОАЭ достигли, когда Эрдоган заявил, что Анкара рассматривает возможность прекращения дипломатических отношений с администрацией Абу-Даби после заключения Эмиратами соглашения о нормализации отношений с Израилем.

Турция также встала на сторону Катара по вопросу ультиматума арабских стран, что привело к разногласиям с ОАЭ, Саудовской Аравией и Египтом. Однако в 2021 году Турция стремилась наладить связи с несколькими странами, в том числе давними региональными соперниками.

Сегодняшние дипломатические усилия сигнализируют о растущем осознании в странах региона того, что интересы Соединенных Штатов смещаются и что сейчас пришло время для переговоров, которые еще год назад были бы немыслимы. Турция также пытается наладить отношения с другими региональными державами, в том числе с Египтом и Саудовской Аравией. "В Турции считают, что будущее региона должно формироваться на основе экономического сотрудничества и политического диалога", - написал глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в статье для газеты Al-Ittihad.

Он отметил, что в Турции рады видеть, что в ОАЭ разделяют их точку зрения и готовы работать с Анкарой на благо стабильного и процветающего региона. "И Турция и ОАЭ считают, что региональное экономическое сотрудничество, как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, может стать основой для таких необходимых стабильности и мира в регионе", - добавил он. Глава Управления по связям администрации президента Турции выразил уверенность, что обе страны привержены развитию регионального сотрудничества и созданию новых инвестиционных возможностей, которые будут способствовать развитию конструктивных экономических связей.