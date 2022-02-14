Стратегию развития электромобильной отрасли создадут за три месяца в Узбекистане

14 фев. 22:27

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сегодня на совещании поручил за три месяца создать стратегию развития электромобильной отрасли, рассказал пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

"Еще один вопрос - в мире стремительно развивается производство электромобилей и занимает значительное место на рынке автомобилей. Нам тоже необходимо уже сейчас приступить к практической работе, чтобы мы не отставали в этой сфере", - приводит его слова "Газета.uz".

Мирзиеев отметил необходимость включить в стратегию задачу локализации комплектующих и материалов для электромобилей, а также продумать для них технические требования и стандарты.

Кроме того, президент дал поручение в течение этого года завершить переговоры с иностранными компаниями и запустить проект со стратегическим партнером. Детали не уточняются.