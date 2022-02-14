Дорога от "Тавриды" до Феодосии станет шире

14 фев. 22:34

Уже в будущем 2023 году подъезд к Феодосии от федеральной трассы "Таврида" станет четырехполосным, - сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора.

"Дорожные власти Крыма сегодня подписали контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по капремонту участка длиной 7,5 км, главным итогом которого станет расширение с двух до четырех полос подъезда к Феодосии от федеральной трассы "Таврида". Также предусмотрено переустройство коммуникаций, укладка новой и усиление нынешней дорожной одежды и разделение встречных потоков движения с помощью барьерного ограждения", - сообщил начальник федерального казенного учреждения Упрдор "Тамань" Владимир Пивовар, передает "Интерфакс".

Выполнять работы по капремонту будет ООО "Гео-проект", - добавили в пресс-службе ФКУ.