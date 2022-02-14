Туристов в Чечне научат правилам безопасности в горах

14 фев. 22:14

В Telegram-канале Главного управления МЧС по Чечне заработал новый чат-бот, который включает в себя все необходимые правила безопасности для туристов, посещающих горы, - сообщили в пресс-службе управления.

"Новый чат-бот повествует о правилах безопасности отдыхающих в горах. Бот "МЧС: безопасность в горах" поможет найти необходимую информацию: от правильного укомплектования рюкзака до порядка действий в случае необходимости оказания первой помощи пострадавшему. Он адаптирован не только для Чечни, но и для всех регионов, где развит горный туризм", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Все рекомендации чат-бота позволят туристам не только повысить уровень знаний об опасностях в горной местности и способах защиты от них - все его рекомендации согласованы с опытными спасателями и альпинистами, для его запуска в строке поиска мессенджера Telegram нужно ввести команду @mchs95_bot, после чего на экране устройства появится интерактивное меню.

"В ближайшее время мы планируем дополнить текстовую информацию обучающими видеороликами с участием спасателей и альпинистов", - добавил начальник пресс-службы ведомства Тимур Тайсумов.