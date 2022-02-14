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МОК признал трудности молодых спортсменов

Inside the Games
МОК признал трудности молодых спортсменов

Сегодня утром стало известно, что Спортивный арбитражный суд (СAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу 15-летней фигуристки Камилы Валиевой, и позволил ей выступить в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине.

При этом в МОК видят проблемы, связанные с разрешением молодым спортсменам участвовать в Олимпийских играх, хотя считает, что было бы неправильно мешать им реализовать свои олимпийские мечты, пишет Inside the Games. На Играх 15-летняя девочка находилась в центре внимания, мир облетели кадры, на которых она плакала во время тренировки. Высказывались опасения по поводу состояния Валиевой, поскольку МОК приветствовал расследование в отношении ее окружения.

Пресс-секретарь президента МОК Марк Адамс сказал, что у национальных олимпийских комитетов была возможность подать заявку на сопровождающих и сотрудников служб социального обеспечения спортсменов на Играх, в то время как организация провела курсы по обеспечению безопасности, стремясь усилить поддержку спортсменов. Адамс признал, что участие молодых спортсменов в Олимпийских играх связано с трудностями, но МОК должен предложить возможности для этого, если таковые имеются.

"Мы должны предложить всем, кому можем, возможность осуществить свою олимпийскую мечту, и я думаю, что все хотели бы видеть более молодых спортсменов среди участников. Все помнят потрясающие выступления из Токио в скейтбординге. Думаю, что для всех было бы разочарованием, если бы мы не предоставили этим спортсменам возможность осуществить свои мечты", - сказал Адамс.

В последние годы МОК обязался сделать Игры более молодежными и гендерно сбалансированными, о чем свидетельствует добавление скейтбординга в олимпийскую программу. Средний возраст скейтбордисток на Олимпиаде-2020 в Токио был чуть больше 14 лет.

Скандалы последних лет, связанные с гимнастикой, также затронули молодых спортсменов, так как для участия в Олимпийских играх установлен предельный возраст в 16 лет.

Сейчас Международный союз конькобежцев, не имеющий отношения к делу Валиевой, рассматривает возможность повышения возрастного ограничения для взрослых соревнований с 15 до 17 лет. Союз конькобежцев выдвинул это предложение после рекомендаций своей медицинской комиссии о постепенном увеличении возрастного ограничения, для защиты физического и психического здоровья спортсменов.

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