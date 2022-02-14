МОК признал трудности молодых спортсменов

Сегодня утром стало известно, что Спортивный арбитражный суд (СAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу 15-летней фигуристки Камилы Валиевой, и позволил ей выступить в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине.

При этом в МОК видят проблемы, связанные с разрешением молодым спортсменам участвовать в Олимпийских играх, хотя считает, что было бы неправильно мешать им реализовать свои олимпийские мечты, пишет Inside the Games. На Играх 15-летняя девочка находилась в центре внимания, мир облетели кадры, на которых она плакала во время тренировки. Высказывались опасения по поводу состояния Валиевой, поскольку МОК приветствовал расследование в отношении ее окружения.

Пресс-секретарь президента МОК Марк Адамс сказал, что у национальных олимпийских комитетов была возможность подать заявку на сопровождающих и сотрудников служб социального обеспечения спортсменов на Играх, в то время как организация провела курсы по обеспечению безопасности, стремясь усилить поддержку спортсменов. Адамс признал, что участие молодых спортсменов в Олимпийских играх связано с трудностями, но МОК должен предложить возможности для этого, если таковые имеются.

"Мы должны предложить всем, кому можем, возможность осуществить свою олимпийскую мечту, и я думаю, что все хотели бы видеть более молодых спортсменов среди участников. Все помнят потрясающие выступления из Токио в скейтбординге. Думаю, что для всех было бы разочарованием, если бы мы не предоставили этим спортсменам возможность осуществить свои мечты", - сказал Адамс.

В последние годы МОК обязался сделать Игры более молодежными и гендерно сбалансированными, о чем свидетельствует добавление скейтбординга в олимпийскую программу. Средний возраст скейтбордисток на Олимпиаде-2020 в Токио был чуть больше 14 лет.

Скандалы последних лет, связанные с гимнастикой, также затронули молодых спортсменов, так как для участия в Олимпийских играх установлен предельный возраст в 16 лет.

Сейчас Международный союз конькобежцев, не имеющий отношения к делу Валиевой, рассматривает возможность повышения возрастного ограничения для взрослых соревнований с 15 до 17 лет. Союз конькобежцев выдвинул это предложение после рекомендаций своей медицинской комиссии о постепенном увеличении возрастного ограничения, для защиты физического и психического здоровья спортсменов.