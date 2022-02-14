Вице-премьер Туркменистана рассказал, что будет делать на посту главы государства

14 фев. 21:48

Первый кандидат в президенты Туркменистана, вице-премьер Сердар Бердымухамедов озвучил свою программу, которую он реализует, если его изберут на пост главы государства.

Соответствующее заявление он сделал в ходе внеочередного, IХ съезд Демократической партии Туркменистана, который выдвинул его кандидатуру на пост президента, передает "Туркменистан сегодня".

Заместитель главы правительства пообещал, что будет соблюдать духовные принципы, действовать в духе наследия предков, делать все возможное на благо Родины и для процветания народа, а также "усердно и творчески подходить к претворению в жизнь исторических начинаний лидера нации".

Ключевой целью Сердар Бердымухамедов назвал "счастливую жизнь" народа и превращение Туркменистана в "прогрессивную страну новой эпохи".

Кандидат также заверил, что "приложит все усилия" для реализации принятой 11 февраля по инициативе действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова программы "Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022-2052 годах".