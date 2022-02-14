В Адлере столкнулись четыре автомобиля, есть жертва

14 фев. 21:46

Сегодня вечером в сочинском Адлере произошло ДТП с участием четырех автомобилей, есть жертва, на месте происшествия работают медики, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Краснодарского края.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Renault пытался перестроиться, но столкнулся с грузовиком Shacman, после чего большегруз выехал на полосу встречного движения и наехал на припаркованные два автомобиля. Один человек погиб", - цитирует собеседника РИА Новости.

Полицейские и следователи на месте аварии устанавливают обстоятельства произошедшего.