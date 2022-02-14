Зеленский пообещал украинцам мир и силу

14 фев. 21:33

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня вечером выступил с обращением к гражданам страны по всем основным телеканалам.

"Нас пугают большой войной и в очередной раз назначают дату военного вторжения. Это уже не первый раз. Но наше государство сегодня сильное, как никогда", - отметил украинский лидер.

Украина стремится к миру и хочет решать все вопросы исключительно путем переговоров, добавив, что именно дипломатическим путем в страну вернутся и Крым, и Донбасс.

"Мы не посягаем на чужое, но и своего не отдадим. Мы имеем прекрасную армию, а наши ребята имеют уникальный боевой опыт и современное оружие. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад", - заверил земляков президент.

"Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", - объявил о новом празднике Владимир Зеленский, снова поведав о "большом европейском стремлении" украинцев и их готовности к борьбе за свободу.

"Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться", - добавил украинский президент, призвав жителей страны любить ее и быть спокойными за ее будущее.

Ранее Зеленский выступил с обращением к народу 25 января, призвав граждан не паниковать и прокомментировав эвакуацию дипломатов некоторых стран.