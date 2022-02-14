Частный бизнес возводит в Нур-Султане поликлинику и реабилитационный центр

14 фев. 21:12

За счет частных средств в Нур-Султане будет построена пятиэтажная поликлиника с лечебно-реабилитационным центром, - сообщил аким города Алтай Кульгинов.

"Новый медцентр площадью 10 тыс кв м разместится в перспективном застраивающемся районе казахстанской столицы. Он сможет принимать более 500 пациентов в смену", - написал он, передает Sputnik Казахстан.

В медцентре, помимо амбулаторной и стационарной помощи, также будут оказывать реабилитационные услуги для людей с разными видами заболеваний, для чего будет работать лечебно-реабилитационный центр площадью более 3,5 тыс кв м. Также в медучреждении будет бассейн как для взрослых, так и для детей.

"На строительство и оснащение поликлиники и лечебно-реабилитационного центра уйдет 4,5 млрд тенге частных инвестиций. Чтобы увеличить охват горожан медпомощью, будем выделять субсидии частным медцентрам", - добавил аким.