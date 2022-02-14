Взрыв газа произошел в жилом доме в Подмосковье

Взрыв газовоздушной смеси произошло в пятиэтажном жилом доме в Люберцах (Московская область), об этом заявил представитель экстренных служб.
"По предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома номер 21 в 1-м Панковском проезде", - цитирует его РИА Новости.
Источник пояснил, что в результате есть пострадавший, это мужчина.
Кроме того, взрывная волна повредила остекление и входную дверь квартиры.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.