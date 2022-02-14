Взрыв газа произошел в жилом доме в Подмосковье

14 фев. 21:31

Взрыв газовоздушной смеси произошло в пятиэтажном жилом доме в Люберцах (Московская область), об этом заявил представитель экстренных служб.

"По предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома номер 21 в 1-м Панковском проезде", - цитирует его РИА Новости.

Источник пояснил, что в результате есть пострадавший, это мужчина.

Кроме того, взрывная волна повредила остекление и входную дверь квартиры.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.