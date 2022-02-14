Фабрика динамита взорвалась в Польше

14 фев. 21:17

Взрыв прогремел на фабрике взрывчатки в Польше в местности Крупский-Млын, передают СМИ.

Звуки ЧП были слышны в радиусе нескольких десятков километров, взрывной волной было разрушено одно из зданий фабрики, сообщает со ссылкой на радио RMF ТАСС.

На данный момент двое сотрудников завода числятся пропавшими без вести - они не пришли на общий сбор.

Владелец фабрики - компания NitroErg, которая входит в группу KGHM Polska Mied. В прошлом году на производстве этой фирмы в местности Берунек также прогремел взрыв, жертвой которого стал один человек, еще один пострадал.