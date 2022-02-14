Эстония может отключить оставшиеся российские телеканалы

14 фев. 20:56

Фракция эстонской оппозиционной партии Isamaa ("Отечество") внесла в парламент страны законопроект, рекомендующий правительству разработать меры по ограничению трансляции российских телеканалов, - сообщила пресс-служба партии.

"Учитывая напряженную ситуацию с безопасностью и агрессивные действия России, необходимо пересмотреть меры и законодательство в отношении враждебных и подстрекающих к войне телеканалов в Эстонии. Мы не можем говорить о свободных СМИ и свободе прессы в случае подконтрольных Кремлю каналов. Это явно пропаганда в интересах России, и ее распространение необходимо ограничить", - цитирует пресс-служба председателя партии Хелира-Валдора Сеэдера, передает РИА Новости.

После анализа правительства можно будет решить, "эффективнее ли убрать пропагандистские каналы из базовых пакетов поставщиков услуг или найти какие-нибудь альтернативные меры", - говорится в сообщении.

Напомним, в основных пакетах четырех крупнейших операторов телепрограмм Эстонии остались лишь три российских телеканала – это Первый балтийский канал (ПБК), ретранслирующий программы российского Первого канала в странах Балтии, а также каналы "РТР-Планета" и "НТВ Мир".