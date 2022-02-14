Аферист, обещавший жертвам работу, схвачен в Актобе

14 фев. 20:36

В Актобе полицейские задержали афериста, обещавшего за деньги трудоустроить людей. Об этом сообщает официальный портал Polisia.kz.

Желая получить работу, четверо заплатили ему требуемую сумму. Однако затем мужчина перестал выходить на связь.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 26-летний подозреваемый был задержан, он дал признательные показания, "пояснив, что пострадавших он и вовсе не собирался трудоустраивать, а деньги потратил на свои личные нужды".

Идет досудебное расследование по статье 190 ч.3 п. 4 Уголовного кодекса Казахстана "Мошенничество", задержанный помещен в изолятор временного содержания, ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет, возможно - с конфискацией имущества.