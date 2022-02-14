Украина ополчилась на корабли, заходившие в крымские порты

14 фев. 20:33

Украинский суд наложил арест на пять иностранных судов, ранее заходивших в порты Крыма, - сообщает сайт офиса генпрокурора Украины.

"Херсонский городской суд наложил аресты на суда, которые нарушили порядок въезда на оккупированный полуостров и выезда из него и, таким образом, были орудием совершения преступления", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

О судах каких стран идет речь, в сообщении Генпрокуратуры Украины не уточняется.

Украина считает заходы судов под иностранным флагом в морские порты Крыма подрывающими суверенитет страны и нарушающими нормы национального законодательства, что грозит их капитанам, операторам и судовладельцам лишением свободы на срок до восьми лет.