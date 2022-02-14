Лавров и Абдоллахиян обсудили иранский атом и Украину

14 фев. 20:23

Сегодня по инициативе иранской стороны прошел телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Ирана Хосейном Амир Абдоллахияном. Такое сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем говорится, что дипломаты обсудили выполнение договоренностей, достигнутых по итогам визита в Москву президента Ирана Эбрахима Раиси и переговоров с ним Владимира Путина.

Министры рассмотрели и положение с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе в контексте ведущихся в Вене переговоров по возобновлению его полноценной реализации в изначально сбалансированной конфигурации, получившей одобрение Совбеза ООН, а также "констатировали ощутимое продвижение вперед на этом важном направлении".

Лавров и Абдоллахиян обстоятельно обменялись мнениями по ключевым международным вопросам, в том числе - по "нездоровой обстановке, нагнетаемой Западом вокруг Украины". "Сергей Лавров подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о "российской агрессии" против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к пагубным попыткам силового решения "проблемы Донбасса"", - уточнили в МИД РФ.