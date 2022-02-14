Темрезов: столетний юбилей КЧР отметят с размахом

14 фев. 20:15

В 2022 году, в год 100-летия Карачаево-Черкесии (КЧР), в столице откроют соборную мечеть, Центр молодежного инновационного творчества и капитально отремонтированное здание государственной филармонии, - написал в своем аккаунте в Instagram глава региона Рашид Темрезов.

"В первую очередь преображение ждет нашу столицу - город Черкесск. Мы откроем ряд новых соцобъектов, в числе которых - Центр молодежного инновационного творчества, обновленные здания Госфилармонии, школы искусств по улице Ворошилова, музыкальной школы №3 на Доватора. В юбилейный для республики год состоится торжественное открытие главной соборной мечети", - написал он, передает ТАСС.

Также будут проведены работы по благоустройству города - откроется центральный парк со светомузыкальным фонтаном, парк вблизи завода РТИ, сквер на Ленина, а на улице Первомайской установят новую иллюминацию. В столице отремонтируют более 15 км дорог, обновят тротуары, заменят освещение, а автопарк Черкесска впервые за 12 лет пополнится 20 новыми автобусами. Планируется также установить светящиеся объекты на въездах в город и провести работы по озеленению.

Впрочем, праздник ждет не только жителей столицы: "Важно чтобы к празднованию 100-летия Карачаево-Черкесии были готовы в каждом населенном пункте нашей республики. Качественные преобразования должен почувствовать каждый наш житель", - добавил Темрезов.