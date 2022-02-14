Краснодарец без прав устроил тройное ДТП с пострадавшими

14 фев. 19:48

Сегодня в Краснодаре произошло массовое ДТП, которое устроил водитель без прав, - сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Мужчина за рулем "Шевроле" не выбрал безопасную скорость движения, и автомобиль занесло, он выехал на встречную полосу движения и врезался в "БМВ". По инерции "баварец" отбросило на "Форд". В тройном ДТП ранения получил виновник аварии, а также его пассажирка, - передает "АиФ-Юг".

"Оказалось, что виновник аварии ранее был лишен права управления транспортным средством. Также у него отсутствовал полис обязательного страхования. По факту аварии проводится административное расследование", - прокомментировал руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.