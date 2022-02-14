Колл-центр Адыгеи перешел на работу в форсированном режиме

14 фев. 19:33

Власти Адыгеи усилили штат сотрудников регионального колл-центра с единым номером 122 и увеличили время его работы – сделано это по поручению главы региона Мурата Кумпилова в связи с ухудшением эпидобстановки в республике.

В центре теперь работает больше операторов, увеличились технические мощности, появилось еще больше волонтеров, а специалисты работают в две смены. В качестве волонтеров трудятся учащиеся майкопского медколледжа, МГТУ и АГУ, а звонки принимаются с 8:00 до 20:00, - передает "АиФ-Адыгея".