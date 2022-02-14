Турция и ОАЭ заключили 13 межправсоглашений

14 фев. 19:35

Пакет межправительственных соглашений подписан по итогам официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ОАЭ, об этом сообщает Anadolu.

Турецкий лидер и наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммеда бин Зайеда Аль Нахайяна провели переговоры во дворце "Каср аль-Ватан" в Абу-Даби.

В общей сложности по их итогам были подписаны 13 документов.

"Соглашение, подписанные в присутствии лидеров двух стран, нацелены на углубление сотрудничества в торговле, обороне, транспортной и инвестиционной сферах, а также в здравоохранении, аграрной и информационной областях", - говорится в сообщении.

В числе подписанных документов - Протокол о сотрудничества в сфере связи и СМИ, а также Письмо о намерениях по началу сотрудничества в оборонной промышленности.