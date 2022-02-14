Блинкен и Кулеба обсудили деэскалацию кризиса вокруг Украины

14 фев. 19:33

В понедельник, 14 февраля, состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Об этом сообщили в Госдепартаменте.

В ходе беседы глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что, хотя немедленным приоритетом для США является поддержка усилий по деэскалации ситуации, на любую дальнейшую агрессию со стороны России в отношении Украины будет дан быстрый, скоординированный и сильный ответ

Блинкен также заверил своего украинского коллегу, что США и их партнеры поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, включая "ее экономическую и финансовую стабильность".