На границе Грузии и Армении новое землетрясение

14 фев. 19:12

Сегодня вечером у села Самеба в Дманисском районе Грузии, на юге страны у границы с Арменией, произошло второе за последние сутки землетрясение, - говорится в опубликованном сообщении на странице Центра сейсмического мониторинга при Университете Илии".

"Сегодня у села Самеба произошло землетрясение магнитудой 3,9", - сказано в сообщении в "Фейсбуке", передает ТАСС.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Напомним, накануне, 13 февраля, там же произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки были настолько сильными, что ощущались в Армении и Азербайджане.