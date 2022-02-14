Власти Сочи запретят стройки на опасных оползневых территориях

14 фев. 19:11

Согласно новому генеральному плану Сочи в городе будет запрещено возводить объекты на опасных оползневых территориях, написал глава города Алексей Копайгородский в своем канале в Telegram по итогам заседания градостроительного совета, в котором принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам мэра, глава Кубани обратил особое внимание на то, что строительства новых объектов на опасных оползневых участках допускать нельзя.

"Для этого все территории, подверженные оползневым процессам, по поручению главы региона обозначим в новом генеральном плане, разработкой которого сейчас активно занимаемся", - пояснил Копайгородский.

Градоначальник добавил, что проведенное в прошлом году масштабное исследование обнаружило в Сочи более 220 опасных оползневых территорий, в том числе шесть активных.