Банду героиновых дилеров ликвидировали в Нур-Султане

14 фев. 18:56

Сотрудники полиции на транспорте ликвидировали устойчивую преступную группировку, долгое время распространявшую героин в Нур-Султане.

В общей сложности удалось задержать пятерых наркодилеров - жители столицы от 28 до 57 лет, передает Sputnik Казахстан.

Открыты несколько уголовных дел по статье 297 Уголовного комплекса "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств", подозреваемые помещены в изолятор.

Было изъято около 140 г героина - при том, что особо крупным размером считается 1 г.