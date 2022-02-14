Зеленский обратился к находящимся за рубежом украинским депутатам

14 фев. 19:04

Президент Украины Владимир Зеленский дал выехавшим за границу депутатам Верховной рады сутки, чтобы вернуться в страну.

"И я от себя лично хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов, они уже туда (за границу - прим. ред.) кого-то из своих родных привезли, чтоб они (депутаты - прим. ред.) все-таки вернулись в государство… считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем как государству, как руководству делать серьезные выводы", - поведал он в ходе сегодняшнего брифинга.

Украинский лидер не стал уточнять, депутаты каких партий уехали из страны. По его словам, представители власти должны своим примером давать сигналы народу к единству. В частности, Зеленский подчеркнул, что его семья остается на Украине, вместе с ним. "Я - президент, моя жена - не просто жена, она первая леди, и должна показывать своим примером, как должны вести себя семьи. Это необязательно для всех остальных… но я считаю, принципиальная вещь. Очень важная для государства, для общества: поддерживать Украину, потому что ты украинец", - цитирует его РИА Новости.

Глава государства также отметил, что гражданином является не тот, у кого есть паспорт, а тот, кто сегодня находится на Украине.