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У жителей Донбасса появился шанс на особый статус от Украины

У жителей Донбасса появился шанс на особый статус от Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

"Президент Украины в наших переговорах вновь заверил меня, что законопроекты по особому статусу, по конституционной реформе, по избирательному праву будут представлены для их обсуждения в Минском формате", - заявил Шольц на пресс-конференции по окончании переговоров с Зеленским, передает РИА Новости.

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