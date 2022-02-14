У жителей Донбасса появился шанс на особый статус от Украины

14 фев. 18:45

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

"Президент Украины в наших переговорах вновь заверил меня, что законопроекты по особому статусу, по конституционной реформе, по избирательному праву будут представлены для их обсуждения в Минском формате", - заявил Шольц на пресс-конференции по окончании переговоров с Зеленским, передает РИА Новости.