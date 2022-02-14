Космический турист впервые может выйти в открытый космос в конце года

14 фев. 18:43

Непрофессиональный астронавт впервые может выйти в открытый космос в конце текущего года в рамках миссии Polaris Dawn, которая будет совершаться на корабле Crew Dragon. Об этом сообщает частная аэрокосмическая компания SpaceX.

"Специалисты миссии корабля Dragon и члены экипажа Polaris Dawn проведут пять дней на орбите, в течение которых попытаются осуществить первый в истории выход в открытый космос непрофессионального астронавта", - цитирует релиз "Интерфакс".

Первая миссия Polaris Dawn планируется не ранее последней четверти этого года, запуск пройдет со стартового комплекса 39А в Космическом центре имени Кеннеди (штат Флорида).

Выход в открытый космос будет совершен на высоте около 500 км над Землей, члены экипажа наденут скафандр SpaceX для внекорабельной деятельности, созданные на базе внутрикорабельного скафандра.