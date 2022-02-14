В Архызе заработала детская горнолыжная школа

14 фев. 18:32

На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии открылся детский клуб экстремальных видов спорта "Дукка-Архыз", - сообщили в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".

"Для детей региона от 5 до 13 лет занятия с профессиональными тренерами доступны на льготных условиях, уже запущено направление по горным лыжам, а в дальнейшем список дополнят скалолазание, альпинизм, фристайл, акробатика ", - рассказали в пресс-службе, передает ТАСС.

"Школа "Дукка-Архыз" - важный проект для курорта, потому что путь к олимпийским медалям начинается в детстве, на спортивных площадках рядом с домом. И это уже не первый для компании проект по популяризации горных видов спорта в регионах", - отметил генеральный директор "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.