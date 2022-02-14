США, Германия и другие страны ЕС готовят санкции против России из-за Украины

14 фев. 18:27

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на пресс-конференции после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, что США и Европейский союз активно работают над возможными санкции в отношении России.

"Действительно, мы активно работаем над подготовкой санкционного пакета. Мы готовы предпринять действия в любой момент. Это тщательно обсуждается с друзьями в США, американским президентом и его коллегами, интенсивно обсуждается в рамка Евросоюза", - поведал канцлер ФРГ.

Он отметил, что речь идет об ограничительных мерах на случай российского "вторжения" на Украину. "Мы тогда предпримем действия, это будут обширные меры, которые имели бы существенное влияние на возможности экономического развития России. Но сейчас речь идет о том, чтобы предотвратить это, чтобы мы позаботились о деэскалации ситуации", - цитирует Шольца РИА Новости.