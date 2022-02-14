Святой Валентин завещал нам любить

Наступил день романтики - 14 февраля. День святого Валентина имеет большое значение для влюбленных. В этот день люди выражают привязанность к своим близким, пишет Firstpost.

История

Считается, что День святого Валентина берет свое начало в Древнем Риме, когда праздник Луперкалий отмечался с 13 по 15 февраля. В эти дни мужчины приносили в жертву козу и собаку, а женщин хлестали шкурами принесенных в жертву животных, поскольку считалось, что это сделает их плодовитыми. Также проводилась лотерея знакомств: мужчины вытягивали таблички с именами женщин из кувшина и образовывали пару с ними пары на время праздника или даже дольше.

День святого Валентина получил свое название в III веке, когда император Клавдий II приказал обезглавить Валентина - священника, который помогал христианским парам в заключении брака. Казнь состоялась 14 февраля. Пока Валентин был в заключении, он заботился о слепой дочери тюремщика и даже написал ей открытку с подписью "От твоего Валентина".

В V веке папа Геласий исключил языческие обряды Луперкалии и соединил их с Днем святого Валентина. Когда языческие ритуалы исчезли, празднование Дня святого Валентина стало более романтичным. Поэты Джеффри Чосер и Уильям Шекспир также начали популяризировать этот день, сочиняя трогательные стихи о любви и страсти.

Самодельными открытками в этот день обменивались в знак любви и признательности. Традиция перекочевала в XIX век, а промышленная революция позволила изготавливать открытки по этому случаю. С тех пор с День святого Валентина дарят открытки, подарки и цветы, чтобы выразить любовь.

Значение и празднование

День святого Валентина - это праздник любви. Люди признаются в своих чувствах любимому человеку и говорят, как им восхищаются. Пары заставляют друг друга чувствовать себя особенными, излучая тепло и привязанность. Традиционные подарки, пожелания и красные розы преподносят второй половинке как символ красоты и любви. Современные празднования также включают в себя походы на романтические свидания и ужины при свечах.

Во многих частях мира этот день также отмечают, выражая любовь к друзьям и членам семьи. Вечера кино, приготовление еды с друзьями или организация вечеринки в честь Дня святого Валентина - все это отличные способы поделиться любовью.